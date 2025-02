Jovem é internada na Bahia com lesão na traqueia após fazer sexo oral

- Foto: Ilustrativa/Pexels

Uma jovem de Santo Antônio de Jesus (BA) foi internada com grave lesão na traqueia causada durante sexo oral. A mulher, que não teve a identidade revelada, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sintomas de dor intensa na garganta que impossibilitava a respiração.

Com a gravidade do caso, a paciente foi transferida para um hospital especializado em cirurgias e passou por procedimento de traqueostomia, que consiste na abertura da parede da traqueia para possibilitar a passagem do ar entre o ambiente e os pulmões.

O caso chamou atenção, pois fraturas traqueais são mais comuns em casos de acidente ou agressões na região do pescoço. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da paciente.