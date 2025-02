Raiva: Bahia registra aumento preocupante da doença viral

Raiva é uma doença viral que acomete mamíferos, incluindo o ser humano - Foto: Divulgação / ADAB

Diante do aumento de casos de animais de produção com sintomas neurológicos e diagnosticados com raiva na Bahia, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adab) reforça a importância da vacinação anual do rebanho. A medida é essencial para evitar a disseminação da doença, que apresenta alto índice de letalidade e não pode ser negligenciada. Para intensificar as ações de controle e prevenção, o órgão tem atuado em parceria com a saúde pública em áreas com maior incidência da doença.

O diretor-geral da Adab, Paulo Sérgio Luz, destaca os impactos da enfermidade no setor agropecuário e a necessidade da imunização regular. “Do ponto de vista da sanidade animal, avançamos muito com a conquista do status de Zona Livre da Febre Aftosa sem Vacinação no estado. No entanto, ainda temos a obrigatoriedade da imunização contra a Brucelose e, no caso da Raiva, há uma atenção ainda maior em função do grau de letalidade nos animais de produção. Nesse caso, a Adab recomenda que seja feita a vacinação anual contra essa patologia”, afirma.

Como parte das ações educativas, cerca de 500 profissionais de saúde, incluindo veterinários, médicos, enfermeiros e agentes de saúde e de endemias que atuam em áreas urbanas e rurais, participaram de uma capacitação sobre o controle e a prevenção da raiva animal. A iniciativa, realizada em Guanambi e Caetité, foi promovida por meio de uma parceria entre a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep/Sesab), secretarias municipais de saúde e a Adab.

O médico veterinário e coordenador do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH), Paulo Ferraz, ressalta a importância da notificação imediata à Adab quando houver contato com animais suspeitos. “A partir dessas notificações, delimitaremos uma área de atuação mais precisa para monitoramento dos abrigos de morcegos hematófagos (que se alimentam de sangue), principal vetor de transmissão da doença no animal, e posterior captura destes”, explica.

Na região de Guanambi, oito abrigos de morcegos hematófagos foram monitorados, com captura de nove animais e tratamento em oito utilizando a pasta específica. A ação foi conduzida por técnicos da Adab.

A raiva é uma doença viral aguda que acomete mamíferos, incluindo o ser humano, e se caracteriza como uma encefalite progressiva com letalidade próxima de 100%. Apesar da gravidade, é possível controlar a doença por meio da vacinação animal e bloqueios sanitários. Os animais de produção mais suscetíveis à raiva incluem bovinos, bubalinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos.