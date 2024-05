Jovem é preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil | A TARDE

Um jovem de 24 anos foi preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil, em Jequié, no sudoeste da Bahia. A prisão em flagrante ocorreu, nesta quarta-feira, 22, na terceira edição da Operação "Bad Vibes".

Agentes da 9ª Coordenadoria de Polícia da cidade cumpriam mandados de busca e apreensão em um imóvel na Rua Riachuelo, no centro de Jequié, quando flagraram a prática criminosa. Eles apreenderam um smartphone, CDs e DVDs no espaço.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito disse que não usava as imagens para satisfazer seus desejos, e sim para extorquir pedófilos que encontrava pelas redes sociais.

O homem entrava em grupos de WhatsApp onde ocorre a prática, solicitava o conteúdo e ameaçava os criminosos mediante extorsão.

Com isso, o jovem admitiu ter conseguido R$ 100 mil dos alvos de outubro de 2023 até o momento. O homem também revelou que, em alguns casos, divulgava o conteúdo para a família do pedófilo mesmo quando já havia recebido o pagamento.

De acordo com a corporação, o suspeito tinha uma extensa lista com dados de brasileiros e estrangeiros, supostos propagadores desse tipo de conteúdo criminoso. O material deve contribuir com as próximas fases da investigação.

O jovem segue preso. Ele deve ser transferido para o Conjunto Penal de Jequié.

