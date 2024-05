Jovem é suspeita de matar companheiro por causa de fotos 'picantes' | A TARDE

Ver a parceira publicar fotos na rede social consumiu a cabeça de João Nilton Bispo da Silva. O jovem, de 28 anos, morreu, na noite desta terça-feira (23), dentro de uma casa na Rua Arcemino Nolasco, no bairro Senhor do Bonfim, na cidade de Itarantim, no centro-sul da Bahia.

A principal suspeita é a companheira dele, identificada apenas como Fabiana, de 23. Ao notar o esposo inconformado com as postagens, consideradas por ele como sensuais, ela usou uma faca para golpeá-lo . Ela alegou à polícia que tentou se defender durante a briga.

Depois de atingido, o rapaz morreu ainda no local. Do contrário, a mulher foi detida em flagrante por equipes da Polícia Civil com apoio da Guarda Municipal e está disponível para a Justiça, aguardando audiência de custódia. Já a arma branca foi apreendida e levada à perícia.

Por meio de nota, a PM informou que militares da 8ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de um homem caído ao solo, o qual teria sido ferido por golpes de arma branca.

Com o fato constatado, uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu. A Delegacia Territorial (DT) do município agora investiga o caso.