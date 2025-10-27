Jovem morre após cair de caminhonete e ser atropelado na Bahia

O acidente aconteceu no domingo, 26. - Foto: Reprodução/Instagram

Um jovem de 21 anos, identificado como Rodolfo de Souza Ribeiro, morreu após cair da carroceria de uma caminhonete e ser atropelado pelo próprio veículo, na cidade de Medeiros Neto, no sul da Bahia. O acidente aconteceu no domingo, 26.

Segundo informações da Polícia Civil, Rodolfo estava na carroceria do automóvel junto com um amigo quando o motorista realizou uma manobra arriscada. Durante a ação, o jovem caiu na pista e acabou sendo atropelado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital Municipal de Medeiros Neto, mas Rodolfo não resistiu aos ferimentos na cabeça.

O condutor do veículo foi ouvido pela Polícia Civil e liberado após prestar depoimento. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.