BAHIA
Jovem morre após cair de caminhonete e ser atropelado na Bahia
Rodolfo de Souza Ribeiro estava na carroceria do automóvel
Por Victoria Isabel
Um jovem de 21 anos, identificado como Rodolfo de Souza Ribeiro, morreu após cair da carroceria de uma caminhonete e ser atropelado pelo próprio veículo, na cidade de Medeiros Neto, no sul da Bahia. O acidente aconteceu no domingo, 26.
Segundo informações da Polícia Civil, Rodolfo estava na carroceria do automóvel junto com um amigo quando o motorista realizou uma manobra arriscada. Durante a ação, o jovem caiu na pista e acabou sendo atropelado.
Leia Também:
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital Municipal de Medeiros Neto, mas Rodolfo não resistiu aos ferimentos na cabeça.
O condutor do veículo foi ouvido pela Polícia Civil e liberado após prestar depoimento. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes