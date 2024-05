Jovem morre após cair de torre de internet enquanto fazia manutenção | A TARDE

Um jovem de 20 anos morreu após cair de uma torre de internet enquanto realizava manutenção para a empresa que trabalhava, na quarta-feira, 15, em Potiraguá, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Militar local, a torre em que Bryan Ravel de Jesus Leal estava cedeu e, por causa disso, ele caiu e ficou gravemente ferido.



Familiares e amigos tentaram realizar os primeiros socorros e levaram o jovem para uma unidade de saúde, mas ele não resistiu aos ferimentos.



A empresa A&S Net Provedor de Internet, onde Bryan trabalhava, informou que ele usava todos os equipamentos de segurança no momento da queda e que está muito abalada com a situação.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo de Bryan para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necrópsia.

Publicações relacionadas