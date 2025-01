Jovem morre após ser baleada durante festa de casamento na Bahia

Vítima foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação/Sindpesp

Uma jovem morreu após ser baleada durante uma festa de casamento, no povoado Boca do Campo, no município de Tanque Novo, na noite de domingo, 5. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Iris Souza Dias, de 24 anos, foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para a ocorrência, populares relataram que após uma discussão na festa, um homem teria sacado uma arma e, quando outras pessoas tentaram segurá-lo, um tiro foi disparado atingiu Iris.

Conforme a Polícia Militar, duas motocicletas que, segundo testemunhas, pertenceriam ao suspeito e outro homem que estaria com ele, estavam abandonadas no local e foram apreendidas. As informações são do g1 Bahia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia. As circunstância do crime são investigadas pela delegacia de Tanque Novo.