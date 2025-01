Juízes do TJBA são convocados para o Superior Tribunal de Justiça

Juíza Monique Gomes e o juiz Felipe Remonato - Foto: Divulgação

A juíza Monique Ribeiro de Carvalho Gomes e o juiz Felipe Remonato, ambos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), foram convocados pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministro Herman Benjamin, para auxiliarem, de forma remota, o trabalho dos Gabinetes da Terceira Seção, por até seis meses. A convocação, fruto de uma seleção nacional, entrou em vigor quarta-feira, 8, e segue até o dia 20 de abril de 2025, prorrogável por igual período.

De acordo com o ato convocatório, os magistrados manterão a regular atividade jurisdicional e todas as demais obrigações relacionadas aos Tribunais de origem. Ao todo, 16 juízes foram convocados.

Convocados do TJBA

Tendo vivido sua infância e adolescência em Xique-Xique, no interior da Bahia, a Juíza Monique Gomes ingressou na magistratura em 2013. Atuou nas Comarcas de Maracás, Itiruçu, Santaluz, Nazaré, Paulo Afonso, Jequié e Serrinha, onde exerce atividade judicante atualmente.

Nascido em Santo Expedito do Sul, no Rio Grande do Sul, o Juiz Felipe Remonato também ingressou na magistratura no ano de 2013. Desempenhou funções nas Comarcas de Teixeira de Freitas, Mucuri, Camacã e Itabuna, assim como auxiliou os grupos de Saneamento da Corregedoria das Comarcas do Interior.