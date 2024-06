Justiça determina que prefeitura de Juazeiro ative centro de parto | A TARDE

Uma decisão judicial em caráter liminar determinou que a prefeitura de Juazeiro finalize as obras e coloque para funcionar, dentro do prazo de 60 dias, o Centro de Parto Normal Intra hospitalar (CPNi). A unidade foi instalada nas dependências do Hospital Materno Infantil da cidade.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), autor da ação civil pública e do pedido liminar, inspeções realizadas na unidade pelo Núcleo Regional de Saúde Norte, durante todo o ano de 2023 e início de 2024, identificaram que o CPNi estava desativado.



O MP-BA então solicitou informações e fez a gestão junto à prefeitura, para que as reformas iniciadas no centro de parto fossem finalizadas e a unidade passasse a funcionar, no entanto, segundo o MP-BA, a prefeitura não atendeu às solicitações.

