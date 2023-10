Justiça vai enviar R$ 20 milhões para Bahia combater facções | A TARDE

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Fávio Dino, assinou nesta segunda-feira, 2, duas portarias para o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Durante o evento, o chefe da pasta anunciou o investimento de R$ 900 milhões, entre 2023 e 2026. Para a Bahia, estão previstos o envio de R$ 20 milhões.

Leia também: Facções do Rio-SP disputam terreno na Bahia e formam alianças; entenda



O estado vive uma onda de violência ocasionada pela "Guerra do Tráfico". Em meados no mês passado, os confrontos entre a polícia e integrantes de facções criminosas se intensificaram ainda mais após a morte do policial federal Lucas Caribé, durante uma megaoperação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

Parte da verba será do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é formado por recursos oriundos das loterias. A integração entre as forças de Segurança para o combate ao crime organizado, a exemplo da Ficco, está entre os objetivos do programa.

O secretário de segurança pública, Marcelo Werner, também esteve na cerimônia e também assinou o documento.