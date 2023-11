Ladrão é preso após roubar mulheres em ponto de ônibus em Salvador | A TARDE

Um homem suspeito de roubar três mulheres em um ponto de ônibus localizado em Porto Seco Pirajá, em Salvador, foi preso por Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), na noite de terça-feira, 14. Segundo as informações da PM, as vítimas tiveram seus aparelhos celulares levado pelo criminoso.

Ainda conforme a corporação, os militares realizavam intensificação de patrulhamento, quando visualizaram um homem sendo perseguido por populares, que informaram que ele havia cometido assaltos na região. De imediato, os militares iniciaram o acompanhamento do indivíduo, que ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir, mas foi alcançado, abordado e preso.

Com ele, foi encontrado um objeto que o indivíduo utilizou para simular estar armado, além dos celulares das vítimas.

O suspeito, o material apreendido e uma das vítimas, que foi localizada, foram direcionados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.