Lagoa da Paixão segue sem ônibus após manifestações

- Foto: Reprodução

A região da Lagoa da Paixão, proximidades do bairro da Valéria, em Salvador, segue sem o serviço de transporte público, na manhã desta quarta-feira, 18. A informação foi confirmada pela Secretária de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob).



Segundo a pasta, O atendimento no local foi suspenso no início da tarde da última segunda-feira, após manifestação de moradores. As linhas de ônibus estão sendo desviadas e não estão acessando a região. Equipes da Semob acompanham a situação e o atendimento será normalizado tão logo as condições de segurança permitam.



O serviço já havia interrompido na tarça-feira, 17, após dois jovens serem baleados enquanto andavam de moto na noite de domingo, 15.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar para saber sobre o policiamento na região e aguarda resposta.