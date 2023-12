Lavador de carros é assassinado na Praça da Matriz de Feira de Santana | A TARDE

Um lavador de carros, identificado como Denilson Costa Aquino, de 38 anos, foi morto a tiros na calçada de um estabelecimento comercial localizado na Praça Padre Ovídeo, conhecida como Praça da Matriz, sentido, no centro de Feira de Santana, na noite de sábado, 9. Ele foi atingido por disparos de pistola ponto 40 em várias partes do corpo.

A delegada Daniele Matias, que efetuou o levantamento cadavérico no local, informou ao Acorda Cidade que o autor do crime chegou em uma motocicleta.

“Poucas são as informações que nós obtivemos no local em razão do medo da população. A partir de agora a investigação segue pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Qualquer informação que a população tenha acerca desse crime, pode manter contato para prestar essa informação de forma sigilosa ligando gratuitamente para o número 181 ou 190,da Central da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros”, destacou.

O homem vivia em situação de rua e era conhecido na região. Até o momento o autor dos disparos não foi identificado. A motivação do crime também é desconhecida.