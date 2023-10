Lázaro Ramos emociona ao conscientizar filha sobre cabelo afro:"coroa" | A TARDE

O ator Lázaro Ramos compartilhou um vídeo com a filha caçula, Maria Antônia, a conscientizando sobre seu cabelo crespo. A publicação foi para as redes sociais na sexta-feira, 29. No material, ele destaca a importância da criança amar os próprios fios. E que o cabelo funciona como uma "coroa".

“Hoje, eu tenho a honra de mostrar esse momento com a minha filhota, Maria Antônia, para vocês. Ensinar as nossas crianças desde cedo a importância, orgulho e valor de seus cabelos é um ato de amor, de cuidado e afeto”, escreveu o ator.

Taís Araújo, mãe de Maria Antônia, se emocionou com as declarações feitas pelo marido. “Ai meu coração”, comentou a atriz. Os fãs ainda destacaram a semelhança entre mãe e filha.