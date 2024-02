Liberado em audiência de custódia, suspeito é preso após assaltos | A TARDE

Liberado em audiência de custódia em julho de 2023, com uso de tornozeleira eletrônica, um homem seguia cometendo assaltos na capital baiana, até ser preso na quinta-feira, 25, por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), em conjunto com equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC/sede) e do Setor de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o suspeito acumula três passagens por roubo e tráfico de drogas no intervalo de pouco mais de um ano. Um comparsa também foi localizado e preso.



Ainda segundo a SSP, entre os assaltos cometidos, está uma ação gravada por câmeras de segurança, no bairro de Stella Maris. Com extrema violência, ele atacou uma loja de celulares, no dia 7 de novembro de 2023. Quando cometeu o crime, ele já utilizava a tornozeleira eletrônica. O homem e o comparsa, capturado na operação de equipes da Polícia Civil, passarão por nova audiência de custódia.