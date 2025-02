Líder de facção criminosa na Bahia é preso em Minas Gerais

O suspeito foi encontrado na na zona rural do município de Minas Gerais - Foto: Divulgação SSP

O líder de uma facção criminosa com atuação em Jequié foi preso na manhã desta terça-feira, 21, na cidade mineira de Extrema, em Minas Gerais, durante a Operação EIRENE UM. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o criminoso foi encontrado na na zona rural do município de Minas Gerais, onde ele se intitulava empresário, dono de uma padaria e investidor.

De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o suspeito é Paulo José dos Santos Pereira, mais conhecido como "Paulo TG", apontado como o maior líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) na cidade baiana.

Com ele foram localizados diversos celulares, um veículo e anotações do comércio de drogas nas cidades de Jequié, Itiruçu, Boa Nova, Manoel Vitorino, Iaçu e Valentina. Nas cadernetas os policiais encontraram informações dos repasses e venda de entorpecentes.

"As investigações mostram que o criminoso, aliado de uma facção paulista, atuava de forma violenta, determinando que os seus comparsas invadissem outros territórios, assassinando os rivais", explicou o coordenador da FICCO Bahia, delegado Federal Eduardo Badaró.