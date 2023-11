Líder de facção foi transferido a unidade 'menos segura' em presídio | A TARDE

Considerado o chefe de uma das principais facções criminosas de Salvador, Fábio Souza dos Santos, mais conhecido como 'Geleia', havia sido transferido dentro da penitenciária Lemos Brito há menos de uma semana.

De acordo com documento que o Portal A TARDE teve acesso, Geleia estava custodiado em uma unidade considerada mais moderna e segura, mas, mesmo sendo considerado um dos criminosos mais perigosos da Bahia, ele foi enviado para uma unidade 'menos segura'.

A transferência do suspeito dentro do Complexo Penitenciário aconteceu no dia 13 de outubro. A fuga dos sete indivíduos da Lemos Brito aconteceu no último sábado, dia 21 de outubro.

A decisão da transferência foi assinada pela Superintendêcia de Gestão Pessoal (SGP) da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Geleia é apontado como um dos responsáveis pela morte do policial civil Luiz Alberto dos Santos, ocorrida em outubro de 2017, na localidade de Jardim das Margaridas, em Salvador. Na ocasião, o agente teve seu carro cercado por criminosos e foi executado a tiros.

Nesta segunda-feira, 23, um bunker foi desarticulado com drogas e munições pela Polícia Civil, no município de Candeias. Na operação, um dos suspeitos foi morto e um investigador chegou a ser baleado, mas recebeu alta no mesmo dia.

Posteriormente, também no mesmo dia, uma ação da Polícia Militar (PM-BA) resultou na morte de mais um dos suspeitos, no distrito de Lamarão, em São Sebastião do Passé. Com isso, cinco suspeitos seguem sendo procurados.