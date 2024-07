Líder de quadrilha, homem é preso no sudoeste da Bahia

Homem apresentou uma documentação falsa ao ser abordado pela polícia - Foto: Ilustrativa | Ascom/PC

A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão contra um homem, na cidade de Lagoa Real, no sudoeste da Bahia, por suspeita de fazer parte de um grupo criminoso especializado em roubo de cargas. A prisão aconteceu na sexta-feira, 12.

Equipes da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi), da 1ª Delegacia Territorial do município, da Coordenadoria de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Goiás participaram da ação.



A quadrilha atuava em falsificações, roubo de carga, receptação, estelionato em estados do Nordeste e na cidade de Goiás. Ao ser abordado pelas equipes, o homem apresentou uma documentação falsa, sendo autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso.



