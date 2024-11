Líder do BDM na Região Metropolitana de Salvador é preso em São Paulo

- Foto: Reprodução

Um homem apontado como liderança da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), na cidade de Madre de Deus, Região Metropolitana de Salvador, foi capturado de ação de inteligência da Secretaria da Segurança Pública, através da Force da Coger, com as Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de São Paulo.

Segundo apurações do Portal A TARDE, Claudio Santos de Andrade, alvo da Operação Agnus, possuía mandado de prisão por participação em homicídios e extorsão mediante sequestro.

Ele pertence a um grupo envolvido com tráficos de drogas e armas, homicídios, roubos a bancos, corrupção de menores, entre outros delitos.

Com a prisão, as Forças da Segurança contabilizam 88 líderes de facções alcançados em 2024.