Líder do CV na Bahia é preso em casa de luxo no Rio Grande do Norte | A TARDE

Uma ação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) da Bahia e do Rio Grande do Norte, resultou na prisão de uma liderança do tráfico de drogas de Feira de Santana em um imóvel de luxo, no Rio Grande do Norte. A ação foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 27.

Leia mais:

>> Polícia prende líder de facção no Carnaval

>> Werner aposta em especialização para combater facções no estado

De acordo com fontes do Portal A TARDE, o alvo da operação foi Heverson Almeida, apontado como líder da estrutura criminosa Comando Vermelho (CV) na cidade de Feira de Santana. 'Mil grau' ou 'Ezinho', como é conhecido, é envolvido com homicídios, lavagem de dinheiro, tráficos de drogas e armas, roubo, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, possuía três mandados de prisão (dois pela prática de mortes violentas).

O criminoso foi encontrado em Natal, capital do RN. No momento de sua prisão, ele apresentou um documento falso. Além dos mandados de prisão, as equipes cumpriram um de busca e apreensão.

Ezinho apresentou documentação falsa quando foi localizado | Foto: Reprodução

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), nos últimos quatro meses, equipes da FICCO Bahia e RN desenvolveram ações de inteligência para localizar o traficante. Os homicídios em Feira de Santana, relacionados diretamente ao tráfico de drogas, eram determinados pelo criminoso.



"Combater o crime organizado é a nossa prioridade. Seguiremos atuando de forma integrada com a SSP da Bahia e com outras FICCOs, buscando sempre retirar de circulação traficantes envolvidos com assassinatos", declarou o coordenador da FICCO Bahia, delegado da PF Eduardo Badaró.

O traficante foi autuado em flagrante por uso de documento falso e teve os três mandados cumpridos. Ele aguardará audiência de custódia em Natal.

Ascensão no crime



Ezinho cresceu na vida do crime após articular a morte da antiga liderança do CV, um homem conhecido como 'Samuray', além de mais dois comparsas 'Japão' e 'Zé Maria', e assumir o posto de comando da facção na cidade.

Ele também é apontado como uma dos principais responsáveis pela escalada de violência na cidade. Ezinho teria ordenado ataques contra rivais. Além disso, ele seria o principal fornecedor de armas e drogas em Feira de Santana.