17/07/2024 às 11:02 - há XX semanas | Autor: Da Redação BAHIA Líder do tráfico da Chapada Diamantina, 'Bruxo' é preso em SP Foram apreendidos dois veículos de luxo e aparelhos celulares

Bruxo também é suspeito de ter financiado o assalto a uma agência do Banco do Brasil no município de Cafarnaum - Foto: Divulgação / Reprodução

Investigações da Polícia Civil da Bahia resultaram na prisão, na tarde de terça-feira, 16, do líder do tráfico de drogas na região da Chapada Diamantina, o homem de iniciais R. S. S, vulgo Bruxo, estava escondido em São Paulo e lá foi capturado por equipes do 5º Departamento Estadual de Investigações Criminais, da Polícia Civil daquele estado. A captura em São Paulo é decorrente da prisão de um suspeito de tráfico em Seabra, em abril, na qual foram apreendidos 6 kg de cocaína e mais de 700 munições, além de coletes balísticos. A evolução das investigações permitiu que a Polícia Civil identificasse P. V. L. S. S., vulgo Mister ou Surfista e outros integrantes da Organização Criminosa, que já estão presos. Bruxo foi encaminhado para a sede da Polícia Civil de São Paulo, permanecendo à disposição da Justiça. Outros crimes Além de ser investigado pela atuação no comércio de entorpecentes e em homicídios, Bruxo também é suspeito de ter financiado o assalto a uma agência do Banco do Brasil no município de Cafarnaum, em maio deste ano. Durante a ação policial, foram apreendidos dois veículos de luxo e aparelhos celulares, que serão periciados para que seja apurada a eventual participação dele em outros crimes.



