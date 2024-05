Polícia intensifica busca a grupo que tentou roubar banco na Bahia | A TARDE

As Forças Estaduais da Segurança intensificaram o cerco em toda a Bahia após uma tentativa de roubo em uma agência bancária em Cafarnaum na sexta-feira, 10. Os criminosos não conseguiram acessar o cofre e fugiram sem levar dinheiro.

Com o acionamento do alarme, o grupo fugiu em direção a Mulungu do Morro, onde agentes encontraram um veículo utilizado no crime incendiado.

Para reforçar a segurança, abordagens foram ampliadas nas principais rodovias estaduais e federais, assim como em estradas vicinais, conduzidas pelas unidades territoriais e especializadas da Polícia Militar. A Polícia Civil também intensificou as operações de inteligência para combater a criminalidade.

Informações sobre qualquer atividade suspeita, como a presença de homens armados, nas áreas urbana e rural da Bahia, deve ser denunciada de forma sigilosa por meio do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).

