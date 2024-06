Líder do tráfico em Abrantes, 'Don Juan' é morto pela polícia

- Foto: Divulgação

Um homem apontado como liderança de uma facção criminosa que atua na região de Abrantes, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, morreu em confronto com policiais civis do Departamento de Polícia Metropolitana do CORE Coor denação de Operações e Recursos Especiais. O caso aconteceu na tarde de domingo, 16.





O suspeito foi identificado como Isaque Renan Batista de Oliveira, de 29 anos, vulgo 'Dom Juan'. Ele era investigado por envolvimento em diversos homicídios e foi preso em 2019, durante a 'Operação Zorro'.

Segundo a Polícia Civil, o criminoso foi encontrado quando os agentes realizavam levantamentos na localidade de Estiva de Buris, em Vila de Abrantes, quando avistaram dois homens, já investigados pelo crime de tráfico de drogas pela 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes), de arma em punho.

Ainda segundo a ocorrência, eles inicialmente fugiram, tendo sido perseguidos pelos policiais. A dupla atirou contra os investigadores, que reagiram, baleando os suspeitos. Eles foram socorridos ao Hospital Menandro de Faria, mas não resistiram.