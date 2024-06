Envolvido em desaparecimento de sushiman é preso na Bahia; saiba mais

Sushiman desapareceu em maio deste ano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, identificado como Jairo Ferreira Neto, conhecido pelo vulgo de 'Juninho', foi preso pela Polícia Civil, na última sexta-feira, 14, na cidade de Terra Nova, na região do Recôncavo Baiano.



Informações preliminares apontam que Juninho seria uma das lideranças no tráfico de drogas na cidade. Ele pertenceria à facção Comando Vermelho (CV), oriunda do Rio de Janeiro, mas com atuação em quase todo o Brasil.

De acordo com a Polícia Civil, em contato com o A TARDE, o indivíduo também estaria envolvido no desaparecimento do sushiman William Aguiar Santos, de 28 anos, ocorrido em maio deste ano.

William era morador do bairro de Cajazeiras, em Salvador, e teria ido para o município de Terra Nova passar alguns dias. O corpo do sushiman ainda não foi encontrado e a autoria segue sendo investigada pelas equipes.