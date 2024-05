"Ninguém sabe de nada?", questiona tia de sushiman desaparecido | A TARDE

A tia do sushiman, William Aguiar Santos Morais, desaparecido desde a última terça-feira, 7, após ir se encontrar com uma mulher misteriosa no município de Terra Nova, foi até a sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para saber como anda as investigações sobre o sumiço de seu sobrinho. Na saída, dona Luzia Aguiar conversou com a reportagem do Portal A TARDE e questionou sobre o sumiço do rapaz.



A parente da vítima confirmou que a última vez em que seu sobrinho foi visto estava indo se encontrar com uma mulher identificada pelo prenome de Itamara, em um bar na cidade de Tarra Nova, onde ele foi passar uns dias. Porém, segundo ela, a tal mulher alegou não saber de nada.

"Eu não sei se eles [os policiais] desvendaram algo a respeito ainda, mas ela passou o dia todo com ele, ela falou para a mãe dele que deixou ele em casa às 11h40h [23h40]. Coisa que meu sobrinho nunca iria fazer era deixar ela ir para casa só. Como é que quem estava com ele não sabe de nada? Ninguém sabe de nada? ", questiona.

A mulher em questão teria envolvimento com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, o que ainda não foi confirmado pela polícia. O imóvel onde o jovem de 28 anos estava foi encontro com a luz acesa, ventilador ligado e nada na casa havia sido roubado, o que aumenta o mistério. Por isso, Dona Luzia faz um apelo.

"Eu peço encarecidamente que quem estiver com Wiliam, quem souber do paradeiro dele, que entre em contato com o disco de denúncia, com a família. A gente está apelando, pelo amor de Deus. Ele tem duas filhas, todos os familiares estão desesperados. Eu peço, pelo amor de Deus, que alguém que souber notícia, que entre em contato, por favor".

O caso foi registrado no sábado em Terra Nova. Na manhã desta segunda-feira, 13, a mãe de William foi ouvida.





João Grassi

