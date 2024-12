Líder espírita, Divaldo Franco é internado em Salvador com câncer

Divaldo Franco é o principal médium encarnado atualmente no Brasil - Foto: Divulgação | Mansão do Caminho

O líder espírita Divaldo Franco, de 97 anos, foi internado no Hospital São Rafael, em Salvador, diagnosticado com câncer na bexiga. Em nota divulgada neste sábado, 23, o Centro Espírita Caminho da Redenção e a Obra Social Mansão do Caminho confirmaram que ele está hospitalizado desde o último domingo, 17.

"A hospitalização foi recomendada pela equipe médica para permitir um monitoramento mais constante de sua saúde, ao apresentar sinais de desconforto urinário. Após a realização de exames, foi constatada a presença de um câncer na bexiga, em fase inicial", diz trecho do comunicado.

Ainda segundo a Mansão do Caminho, o tumor é pequeno, encontra-se localizado e está em fase inicial. "O estado de saúde de Divaldo Franco é estável e há expectativas positivas de recuperação em breve. Ele está bem, lúcido e sem dor", detalhou a nota.

No momento, o médium está afastado de suas atividades rotineiras. Durante este período, as programações do Centro Espírita e da Mansão do Caminho são comandadas por Mário Sérgio Almeida, Diretor-Presidente das instituições.

Divaldo Franco é considerado um dos maiores divulgadores do espiritismo na atualidade e possui mais de 250 livros psicografados.