Líder isolado, Liverpool fecha 2024 com visita ao West Ham

O Liverpool encerrará o ano da despedida de Jürgen Klopp como líder da Premier League e da Liga dos Campeões comandado nesta temporada pelo técnico Arne Slot, que vai dirigir seus 'Reds' para fechar 2024 na visita ao West Ham, neste domingo (29), pela 19ª rodada do campeonato inglês.

Um ano tranquilo às margens do rio Mersey não estava previsto quando, no final de janeiro, Klopp surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar que deixaria Anfield no final da temporada depois de "ficar sem energia".

Seu sucessor, o holandês Arne Slot, não se deixou intimidar pelo vazio deixado pelo alemão e conseguiu dotar um elenco quase idêntico de competitividade e frescor tático, alcançando números que assustam seus rivais nacionais e continentais.

Em seus 26 jogos como treinador, o Liverpool venceu 22, empatou 3 e apenas perdeu 1. Figuras importantes da fase anterior, como o egípcio Mohamed Salah, vivem uma segunda juventude, com 19 gols e 15 assistências em 25 jogos, e outros que não se encaixaram sob o comando do alemão, como Ryan Gravenberch, encontraram seu lugar com Slot.

Uma lufada de ar fresco que coincidiu com a crise inusitada do Manchester City, as mudanças no comando do United e do Chelsea e a irregularidade do Arsenal.

Líder absoluto com seis pontos de vantagem sobre os 'Gunners', o Liverpool fechará o ano neste domingo com a visita ao West Ham (13º) do técnico Julen Lopetegui.

O City (7º) abre o dia jogadno fora de casa contra o Leicester (18º) com a oportunidade de acertar seu rumo antes do fim do ano contra um time que está na zona de rebaixamento.

O Nottingham Forest, única equipe que venceu o Liverpool nesta temporada e que ocupa uma surpreendente 4ª posição, vai testar a solidez defensiva do Everton (15º).

Derrotados no 'Boxing Day', Chelsea (3º) e Manchester United (14º) vão enfrentar Ipswich e Newcastle respectivamente na segunda-feira e já em 2025, o Arsenal (2º) vai visitar o Brentford (11º) na quarta-feira, dia 1º de janeiro.