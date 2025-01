Proposta do Santos por Thaciano envolve negociação antiga por volante

Thaciano foi o artilheiro do Bahia na temporada 2024 - Foto: Letícia Martins | ECBahia

A proposta do Santos de 4,5 milhões de euros para contratar o meio-campista Thaciano, do Bahia, envolve uma negociação entre os clubes que se concretizou no ano passado. A oferta enviada pelo clube paulista traz à tona uma parcela de 2,5 milhões euros (cerca de R$ 16 milhões) prometido pelo Tricolor por Jean Lucas, volante que chegou do Peixe na temporada passada.

O Peixe, portanto, vai abir mão de receber o montante para contar com Thaciano. Além disso, a proposta formalizada pelo jogador do Tricolor envolve o valor de 2 milhões de euros (aproximadamente de R$ 13 milhões), que serão amortizados em muitas parcelas. As informações foram divulgadas pelo UOL.

O Esquadrão de Aço, portanto, gostou da oferta e encaminhou a venda do atleta à equipe recém promovida da Série B do Brasileiro. Artilheiro do Bahia em 2024, o meio-campista deve receber mais que o dobro no Santos em questões salariais.

Na temporada passada, o jogador atuou em 60 partidas, marcou 15 gols e distribuiu cinco assistências.