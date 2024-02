Líder religioso é preso suspeito de estuprar adolescente em Juazeiro | A TARDE

Um líder religioso suspeito de estuprar um adolescente foi preso nesta terça-feira, 20, em Juazeiro, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início no dia 4 de fevereiro, quando um familiar da vítima comunicou o fato à unidade policial.

Após a coleta de depoimentos, exames periciais e outras diligências, a prisão preventiva foi solicitada à Justiça, que acatou a medida.

Preso, o homem passou por exames periciais e foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional. Já a vítima foi encaminhada para acompanhamento psicossocial.

Com a divulgação do caso, a Congregação do Santíssimo Redentor (Missionários Redentoristas em Salvador) declarou "apoio integral e incondicional às vítimas", ao mesmo tempo que mantém o suporte ao confrade suspeito do crime. A instituição católica cita orientações do Papa Francisco ao assumir as duas posições.

"Afirmamos nosso suporte e acompanhamento fraternal a nosso confrade, nos termos do mesmo 'Motu Proprio' do Papa Francisco, acima citado, para que 'se garanta aos arguidos o direito a um processo équo e imparcial, no respeito pela presunção de inocência e também pelos princípios de legalidade e proporcionalidade entre o delito e a pena", diz um trecho da texto.

A instituição disse ainda que se coloca à disposição das autoridades para prestar auxílio ou esclarecimentos dos fatos.