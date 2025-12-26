Livro fotográfico destaca cultura e diversidade da Ilha de Itaparica

“Ilha de Itaparica - Onde o Mar Abraça a Bahia” - Foto: Kiko Silva/ Divulgação

A Concessionária Ponte Salvador–Itaparica lançou um livro fotográfico que registra, os modos de vida, a beleza e a diversidade da Ilha de Itaparica. A publicação reúne manifestações culturais, práticas religiosas, festas populares e o cotidiano de pescadores e marisqueiras.



O título “Ilha de Itaparica - Onde o Mar Abraça a Bahia” reúne 100 imagens produzidas ao longo de um ano de imersão do fotógrafo baiano Kiko Silva nos municípios de Vera Cruz e Itaparica.

"O trabalho exigiu tempo, escuta e respeito aos rituais, com acesso construído a partir de relações de confiança e do entendimento de que a fotografia ali tinha o papel de documentar práticas históricas”, afirmou o fotógrafo.

| Foto: Kiko Silva/ Divulgação

Para a Concessionária Ponte Salvador–Itaparica, a publicação representa um compromisso público com a preservação cultural e ambiental do território onde está sendo implantado um dos maiores projetos de infraestrutura do país.

| Foto: Kiko Silva/ Divulgação

“O progresso só é legítimo quando caminha ao lado da cultura, da memória e do sentimento de pertencimento”, diz o texto de apresentação do livro, que tem como propósito “valorizar, perpetuar e difundir o patrimônio imaterial dessa região, assegurando que sua beleza e sua sabedoria permaneçam vivas nas próximas gerações”.