Locutor sofre grave acidente de moto na BR-324 | A TARDE

Um locutor identificado como Ageu Morais sofreu um grave acidente de moto, na quinta-feira (30), na BR 324, no perímetro urbano de Nova Fátima, município do território da Bacia do Jacuípe. De acordo com socorristas da Brigada Voluntária Anjos da Caatinga, o homem trafegava pela rodovia com o filho na carona.

Ainda segundo os socorristas, o acidente foi provocado após Ageu Morais tentar desviar de um homem que atravessava a via, próximo ao Posto Boa Sorte. Com a tentativa de desvio, o locutor perdeu o controle da moto e caiu na pista.

Os voluntários encontraram Ageu sendo atendido por uma equipe de UTI móvel, que estava passando pelo local. Ele foi colocado na ambulância dos voluntários e com auxílio médico, foi encaminhado para o hospital local.

Em decorrência da gravidade do estado de saúde de Ageu, a equipe médica solicitou a transferência para outra unidade. O locutor está com suspeita de Traumatismo Craniano Encefálico. O filho dele sofreu ferimentos leves e está em observação.

