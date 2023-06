Lula exalta ações ao agro e pede que ódio seja "jogado no lixo"

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) visitou a pré-abertura da 17ª edição da Bahia Farm Show 2023, evento realizado pouco antes do inicio oficial do evento, nesta terça-feira, 6, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia.

Lula reiterou o apoio ao agronegócio e exaltou as potencialidades do segmento, sobretudo no Oeste da Bahia. Quanto às críticas da oposição que norteiam as ações de governo, o presidente fez questão de frisar que opinião pessoal não é algo que tenha que ser mudado por quaisquer outra pessoa.

"Quem tem lado precisa ser respeitado e respeitar, já que não se faz oposição com raiva e rancor. Joguem o ódio na lata do lixo. É a mesma coisa que convencer um corinthiano a ser palmeirense, ou um flamenguista a ser vascaíno, mesmo com a derrota desta segunda-feira, 5, por 4x1, do rubro-negro carioca pelo campeonato brasileiro", brincou.

Motivado, o presidente ainda reiterou que o desafio do atual governo é com ele próprio, já que afirmou precisar superar os próprios governos entre 2002 e 2010, após reeleição.

"Voltei para ser melhor e me superar. Me cobro e quero fazer inclusive neste mandato, um melhor governo em relação aos meu primeiros", afirmou.

Inquieto, Lula relembrou que os primeiros mandatos como presidente já tinham sido bem avaliados, porém o fato não contribuiu para que se acomodasse e não tentasse governar pela terceira vez.

"Já tinha sido o melhor presidente da história desse país. Eu poderia ter ficado em casa descansando, apoiando o time, mas preferi voltar e ajudar o povo e consertar uma nação que foi destruída pelo último governo", relembrou.

No final da cerimônia, Lula mandou um recado para o agronegócio, segmento que tematiza a realização da Bahia Farm Show, e criticou duramente o Plano Safra 22/23.

"No meu governo, o produtor rural comprava as máquinas de última geração com taxas de 2 a 4%, hoje em dia, reflexo do último governo, essas taxas estão em 18 ou até ultrapassam os 20%. O Plano Safra foi o pior da história desse país para a agricultura. Vamos consertar isso", finalizou.