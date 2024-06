Lutadora de jiu-jítsu morre após sofrer acidente de moto | A TARDE

Uma mulher, identificada como Angélica Celina Costa Brasil, de 30 anos, morreu após sofrer acidente de moto na BA- 415, entre as cidades de Vitória da Conquista e Barra do Choça, no suodeste da Bahia. O acidente aconteceu no domingo, 26.

Ela era lutadora de jiu jitsu e graduanda em Educação Física e Nutrição. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu quando um carro encostou lateralmente na moto. O corpo da lutadora foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O velório da lutadora aconteceu nesta segunda-feira (27) na cidade. O enterro será no fim da tarde.

Publicações relacionadas