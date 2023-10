Mãe desesperada não consegue atendimento em Hospital de Ibititá; Veja

Um exemplo de descaso, negligência e desumanidade. Foi o que aconteceu no Hospital Municipal Urbano Macedo, no município de Ibititá, centro-norte da Bahia. Após uma criança com necessidades especiais não conseguir ser atendida na unidade, a mãe do menor denunciou o fato.

De acordo com a mãe da criança, a alegação do hospital foi que a unidade não teria suporte necessário para o atendimento. A mãe chegou a solicitar que a Prefeitura viabilizasse transporte para o menor até o município de Irecê, onde iria tentar atendimento para o filho.

Um vídeo gravado no Hospital Urbano Macedo, em Ibititá, é notório o desespero para o atendimento do menor. “Olha a situação dessa criança que aqui dentro de Ibititá não deram uma ambulância. Isso é uma vergonha” desabafa a mãe, enquanto coloca seu filho no banco de trás de um carro particular. “Olha aí. Uma criança. Uma sobrevivente”.

Denúncias recebidas pelo Portal A TARDE dão conta que o descaso é ainda maior, já que faltam materiais básicos e oxigênio para os pacientes. A denúncia aponta ainda que os médicos sofrem com a falta de pagamentos dos salários por parte da prefeita, Nilva Barreto dos Santos (PSD), conhecida como Nilvinha.

O Portal A TARDE entrou em contato com a secretaria, onde a gestora da Pasta não foi encontrada. Na tentativa do contato direto com a secretaria Tânia Miranda, não obtivemos respostas dos questionamentos.

Veja o vídeo: