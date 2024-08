Mãe e filho envolvidos em morte de vizinha são localizados

Vítima foi morta a facadas na última sexta (16) - Foto: Ed Santos | Acorda Cidade

A Polícia Civil localizou mãe e filho acusados de envolvimento na morte de uma vizinha, na última sexta-feira (16), em Feira de Santana. Os dois foram encontrados na tarde desta segunda (19), na cidade de São Francisco do Conde, a cerca de 68 km de onde o crime ocorreu.

Eles fugiram após Claudia Maria de Jesus Santos ser agredida e morta a facadas. De acordo com informações iniciais, o homicídio foi resultado de uma discussão por causa de um animal.

De acordo com o delegado Gustavo Coutinho, o menor confessou o crime e foi encaminhado para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). O delegado disse ainda que a mãe não teve participação no crime e, por isso, não ficará presa.

“O menor informou que havia uma briga, que a vítima estava com uma faca e que ele tomou a faca e vitimou a mulher. Mensagens do WhatsApp comprovam que a briga já ocorria desde a tarde de sexta. O menor mandou mensagem para o esposo da vítima informando da confusão, porém o esposo estava trabalhando e só visualizou a mensagem no final da tarde”, detalhou o delegado Coutinho.

A mulher foi morta com facadas na região do abdômen, mãos e pescoço. As investigações serão continuadas pela DAI.