Maior casamento coletivo em penitenciária é realizado em Barreiras

A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia (CGJ/TJBA), em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), promoveu o maior casamento coletivo em estabelecimento penal do Estado. Ao todo, 42 reeducandos e suas respectivas noivas participaram da cerimônia. A ação foi realizada na última terça-feira, 18, por meio do Projeto batizado de “Amor, Fonte Transformadora do Destino”.

“Representa um dia importante pelo fato de amar muito minha esposa. Isso para mim é de efeito imenso, por não querer outra pessoa na vida a não ser ela”, disse o interno, Tiago, que já está ao lado de Ana Carolina há 5 anos.

Segundo o TJBA, a ação tem o objetivo de assegurar às pessoas privadas de liberdade o direito constitucional à formação da família, garantindo-lhes o exercício da cidadania, um dos pilares para que possam se reestruturar e retornar à vida fora do cárcere.

“A família é base. O sentimento que tenho é que nós estamos fazendo com que essa base seja sedimentada por um projeto que torna a família mais unida e mais próxima de seus integrantes”, explicou o Corregedor-Geral do TJBA, Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano. Ao promover os casamentos nos estabelecimentos penais, o Corregedor-Geral afirma que surge uma oportunidade para as pessoas privadas de liberdade enxerguem que existe esperança e elas podem fazer novas escolhas ao saírem dali

O Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Antônio Maia, celebrou a segunda cerimônia realizada na unidade do Conjunto Penal de Barreiras. “É um Projeto de parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia que tem dado muito resultado. Fico muito feliz e engrandecido de estar podendo participar deste momento”.

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Barreira, Rafael Sales Rebouças, destacou os benefícios sociais da ação. “É uma maneira de inserirmos os internos na sociedade de maneira humanizada. São criados novos laços familiares que auxiliam na pacificação social do interno e reiniciação na sociedade como um todo”.

Já o Diretor do Conjunto Penal de Barreiras, Major Elpídio do Sacramento, elogiou a ação como uma excelente cerimônia de ressocialização. “É interessante que os reeducandos se envolvem muito. Parabenizo a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça pelas ações e espero que perdure por muito tempo”.

Além do Corregedor Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, participaram da mesa de honra a Juíza Assessora Especial da Corregedoria Geral da Justiça, Liz Rezende de Andrade; o Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Antônio Maia Gonçalves; o Vice-prefeito de Barreiras, Emerson Hebert Cardoso, representando João Barbosa de Souza Sobrinho, prefeito da Cidade; o Diretor do Conjunto Penal de Barreiras, Major César Elpídio do Sacramento Almeida; o Presidente da Empresa Socializa, Eduardo Brim Fialho; o Chefe de Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça, Yuri Bezerra Oliveira; o Defensor Público Jean Carlos Braga de Alcântara; a Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia, Subseção Barreiras, Bárbara Scarlett Silveira Mariani; o Diretor Operacional da empresa Socializa, Dr. Rodrigo Azevedo; o Registrador responsável pelo 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Barreiras, Dr. Rafael Sales Rebouças; e a Ex-Secretária de Ação Social do Município, Carlúcia Macedo.

As ações da CGJ contam com o apoio do Presidente do TJBA, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco.