Mais de 150 bombeiros atuam em ações preventivas no interior da Bahia | A TARDE

O Corpo de Bombeiros divulgou nesta quinta-feira, 21, que mais de 150 profissionais permanecem atuando no combate e monitoramento aos incêndios florestais em diferentes regiões da Bahia.

De acordo com as equipes, os agentes realizam ações as regiões Norte, Sudoeste, Sul e Chapada Diamantina. As cidades baianas afetadas são Jacobina, Jaguarari, Ruy Barbosa, Lençóis, Planalto, Vitória da Conquista, Ribeirão do Largo, Itambé, Itapetinga, Santa Cruz Cabrália, Itabela, Belmonte e Canavieiras.

No início da semana, o Corpo de Bombeiros informou que aviões modelo Air Tractor, brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e brigadistas voluntários dos municípios próximos às regiões atingidas dão apoio à Operação Florestal.

Os trabalhos começaram em julho deste ano. Além dos combates, os bombeiros também realizam ações preventivas com a população local.