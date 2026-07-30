Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

PREJUÍZO

Mais de 350 mil clientes ficaram sem energia após acidentes com postes na Bahia

Segundo a Coelba, o impacto das colisões vai além da interrupção do serviço.

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Mais de 350 mil clientes ficaram sem energia após acidentes com postes na Bahia
Foto: Divulgação Coelba

Mais de 350 mil consumidores tiveram o fornecimento de energia interrompido na Bahia durante o primeiro semestre de 2026 por causa de acidentes de trânsito envolvendo postes da rede elétrica. Dados divulgados pela Neoenergia Coelba mostram que, entre janeiro e junho, foram registradas 523 colisões desse tipo em todo o estado.

Apesar de representar uma redução de 15% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 615 ocorrências, os acidentes continuam provocando transtornos, colocando vidas em risco e causando danos à infraestrutura elétrica.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a distribuidora, o impacto das colisões vai além da interrupção do serviço. Em muitos casos, postes precisam ser substituídos, cabos da rede são rompidos e outros equipamentos ficam danificados. Dependendo da gravidade da ocorrência, as equipes só conseguem iniciar os reparos após a conclusão da perícia e a liberação da área pelos órgãos competentes, o que pode prolongar o restabelecimento da energia.

Cidades com mais registros

Entre os municípios com maior número de registros estão:

  • Salvador lidera o ranking, com 37 colisões no primeiro semestre;
  • Feira de Santana (25);
  • Vitória da Conquista (18);
  • Ilhéus (15);
  • Camaçari (14)

A gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Rosy Santos, alerta que uma batida contra um poste pode ter consequências graves. Além dos danos ao veículo, há risco de choque elétrico, rompimento da rede e interrupçãodo fornecimento de energia para milhares de consumidores.

Leia Também:

POLÍCIA

Líder de grupo criminoso é preso por roubos de cabos em indústrias da Bahia
Líder de grupo criminoso é preso por roubos de cabos em indústrias da Bahia imagem

POLÍCIA

Assessor de Binho Galinha é morto a facadas em Salvador
Assessor de Binho Galinha é morto a facadas em Salvador imagem

POLÍCIA

Grávida e criança são feitas reféns no Nordeste de Amaralina
Grávida e criança são feitas reféns no Nordeste de Amaralina imagem

O que fazer em caso de acidente

Em caso de acidente, a orientação é não se aproximar de cabos caídos, pois eles podem estar energizados. Se houver fios sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer no interior do automóvel até a chegada das equipes especializadas. A Neoenergia Coelba pode ser acionada pelo telefone 116, enquanto situações de emergência devem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A concessionária também reforça que os responsáveis pelos acidentes podem ser cobrados pelos custos de substituição dos postes e demais equipamentos danificados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidentes com postes Bahia falta de energia Neoenergia Coelba

Relacionadas

Mais lidas