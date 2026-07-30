Mais de 350 mil clientes ficaram sem energia após acidentes com postes na Bahia

Mais de 350 mil consumidores tiveram o fornecimento de energia interrompido na Bahia durante o primeiro semestre de 2026 por causa de acidentes de trânsito envolvendo postes da rede elétrica. Dados divulgados pela Neoenergia Coelba mostram que, entre janeiro e junho, foram registradas 523 colisões desse tipo em todo o estado.

Apesar de representar uma redução de 15% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 615 ocorrências, os acidentes continuam provocando transtornos, colocando vidas em risco e causando danos à infraestrutura elétrica.

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Segundo a distribuidora, o impacto das colisões vai além da interrupção do serviço. Em muitos casos, postes precisam ser substituídos, cabos da rede são rompidos e outros equipamentos ficam danificados. Dependendo da gravidade da ocorrência, as equipes só conseguem iniciar os reparos após a conclusão da perícia e a liberação da área pelos órgãos competentes, o que pode prolongar o restabelecimento da energia.

Cidades com mais registros

Entre os municípios com maior número de registros estão:

Salvador lidera o ranking, com 37 colisões no primeiro semestre;

Feira de Santana (25);

Vitória da Conquista (18);

Ilhéus (15);

Camaçari (14)

A gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Rosy Santos, alerta que uma batida contra um poste pode ter consequências graves. Além dos danos ao veículo, há risco de choque elétrico, rompimento da rede e interrupçãodo fornecimento de energia para milhares de consumidores.

O que fazer em caso de acidente

Em caso de acidente, a orientação é não se aproximar de cabos caídos, pois eles podem estar energizados. Se houver fios sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer no interior do automóvel até a chegada das equipes especializadas. A Neoenergia Coelba pode ser acionada pelo telefone 116, enquanto situações de emergência devem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A concessionária também reforça que os responsáveis pelos acidentes podem ser cobrados pelos custos de substituição dos postes e demais equipamentos danificados.