Grávida e criança são feitas reféns no Nordeste de Amaralina

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Uma mulher grávida e uma criança foram feitas reféns na manhã desta quinta-feira, 30, no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador. Houve disparo de arma de fogo, mas ninguém ficou ferido.

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuaram no local, realizando a negociação e, por volta das 11h30, o suspeito, identificado como Jadson, se entregou. Segundo informações preliminares, a mulher é companheira do indivíduo e também foi conduzida à delegacia.

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Suspeito possui passagem pela polícia

Ao programa Balanço Geral, da Record TV, o comandante Batalha, do 30º BPM, informou que ele possui passagem pela polícia.

Capturado, o homem foi levado para a Central de Flagrantes. Até o momento, não há informações sobre o que motivou a ação.