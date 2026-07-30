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Bebê de 42 dias é encontrado morto dentro de condomínio na Bahia

Exame necroscópico será feito para identificar a causa do óbito

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Reprodução

Um bebê lactante, de apenas 42 dias, foi encontrado morto dentro de um condomínio no bairro Primavera, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Bernardo Sena Sampaio, foi localizado na última terça-feira, 28.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que guarnições foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e, ao chegarem ao local, entraram em contato com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito.

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Causa da morte ainda é desconhecida

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o exame necroscópico para determinar a causa da morte.

Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelo bebê.

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Tags

investigação Polícia segurança pública Sudoeste da Bahia vitória da conquista

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