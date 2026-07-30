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Campeonato de 'grau' termina com homem morto a tiros em Salvador

Caso ocorreu na noite desta quarta-feira e, até o momento, ninguém foi preso

Luan Julião e Luiza Nascimento
Por Luan Julião e Luiza Nascimento
| Atualizada em
Campeonato de 'grau'
Campeonato de 'grau' - Foto: Reprodução

Um homem foi morto a tiros durante um evento automobilístico, do tipo grau, no Parque de Exposições, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 29. Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima era Jeferson Souza Menezes, de 27 anos.

Segundo a Polícia Militar, ele chegou a dar entrada em uma unidade hospitalar de Lauro de Freitas. Rondas e buscas foram realizadas a fim de localizar o autor do disparo, mas ninguém foi preso.

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Informações apuradas pela reportagem revelam que Jeferson era morador do Nordeste de Amaralina. Testemunhas afirmam que o autor dos diparos também estava na competição e fugiu de moto assim que cometeu o crime.

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Policiamento foi intensificado

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Guias para perícia e remoção foram expedidas e diligências e oitivas são realizadas para a identificação da autoria e da motivação do crime.

O policiamento foi intensificado na região.

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Tags

Bahia Polícia Civil Salvador segurança pública violência

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