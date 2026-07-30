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Vinte e oito gatos abandonados são resgatados de apartamento em Pirajá

Os animais foram encontrados após denúncia anônima

Luiza Nascimento
Por
Vinte e oito gatos abandonados
Vinte e oito gatos abandonados - Foto: Divulhação/Polícia Militar

Vinte e oito gatos em situação de abandono e maus-tratos foram resgatados nesta quarta-feira, 29, em um apartamento no bairro Pirajá, em Salvador. Os animais foram encontrados após denúncia anônima.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que policiais da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) participaram da ação e apresentaram os animais à delegacia para registro do fato e adoção das medidas cabíveis.

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Os gatos estavam sem água, sem comida e em condições precárias de higiene. Informações também apontam a existência de ossadas de animais que morreram no local.

Até o momento, nenhum responsável pelo apartamento foi localizado. O caso está sendo investigado.

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Saiba como denunciar maus-tratos contra animais

Qualquer pessoa pode denunciar situações de maus-tratos de animais. Na Bahia, a polícia pode ser acionada através dos seguintes canais:

  • Disque Denúncia: ligando 181 ou neste site https://disquedenuncia.ssp.ba.gov.br/denuncie-aqui/
  • Na delegacia mais próxima
  • Se for flagrante, ligue para 190 e acione a Polícia Militar imediatamente.
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Tags

Bahia polícia militar Proteção Animal resgate Salvador

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