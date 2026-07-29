Mulher é presa após série de furtos contra pedestres no Centro de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante nesta terça-feira, 28, suspeita de integrar um grupo especializado em furtar pedestres e estabelecimentos comerciais no Centro de Salvador. A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), após uma investigação que monitorava a atuação da quadrilha na região.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após a análise de diversos boletins de ocorrência que apontavam um mesmo padrão de atuação. Com base nas informações levantadas, os policiais passaram a acompanhar três mulheres suspeitas de praticar os crimes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante o monitoramento, as equipes flagraram o momento em que uma mulher de 58 anos era abordada nas proximidades da Praça Barão do Rio Branco, na região do Relógio de São Pedro.

Mesmo padrão de atuação

De acordo com a investigação, uma das suspeitas cercou a vítima enquanto outra aproveitou a distração para retirar objetos da bolsa. A ação foi percebida pelos policiais, que realizaram a abordagem logo após o furto.

A jovem de 23 anos foi detida em flagrante com os pertences da vítima. As outras duas mulheres conseguiram fugir e ainda são procuradas.

A suspeita foi levada para a unidade policial, onde foi autuada pelo crime de furto. Ela permanece presa e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar as demais integrantes do grupo e apurar a possível participação delas em outros furtos registrados na região central da capital baiana.