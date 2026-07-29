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Líder criminoso da Bahia é preso durante operação contra o TCP no Rio

Ação policial cumpria mandados contra integrantes do TCP e revelou conexões entre BA e RJ

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Humberto da Silva Santos Filho, conhecido pelos apelidos "Humbertinho" e "Betinho"
Humberto da Silva Santos Filho, conhecido pelos apelidos "Humbertinho" e "Betinho" - Foto: Reprodução / SSP-BA

A prisão de um dos criminosos mais procurados da Bahia marcou uma operação deflagrada nesta quarta-feira, 29, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) contra integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Humberto da Silva Santos Filho, conhecido pelos apelidos "Humbertinho" e "Betinho", foi localizado e detido na Zona Oeste da capital fluminense durante o cumprimento de mandados judiciais.

O suspeito integra o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), onde ocupava a carta Sete de Copas por ser considerado uma das principais lideranças criminosas do estado, com atuação principalmente em localidades como Arenoso e Fazenda Grande do Retiro.

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A ofensiva ocorreu simultaneamente nas comunidades da Vila Aliança, Senador Camará e Jabour, onde equipes policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão direcionados a membros da organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, a operação é fruto de investigações desenvolvidas pelas equipes da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) e da 34ª Delegacia de Polícia (Bangu). As apurações identificaram ligações entre integrantes do TCP que atuam tanto no Rio de Janeiro quanto na Bahia, o que reforçou a necessidade da ação conjunta.

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Além do enfrentamento à facção, informações obtidas pelos setores de inteligência apontam que a região alvo da operação pode estar sendo utilizada como refúgio por suspeitos investigados pelo assassinato de um policial civil. Em razão dessa linha investigativa, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHBF) também passou a integrar a ofensiva.

A operação mobilizou policiais da 14ª DP, 34ª DP, DHBF, DGPE, DGPC, DGPI e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio do 14º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

As diligências seguem em andamento, e a Polícia Civil informou que o resultado consolidado da operação será divulgado após a conclusão dos trabalhos.

Quem é o TCP

O Terceiro Comando Puro surgiu em 2002 após uma cisão interna do Terceiro Comando, durante disputas entre lideranças no presídio de segurança máxima de Bangu 1, no Rio de Janeiro. O grupo travou, desde então, uma guerra sangrenta contra o CV.

Além de “Peixão”, que comanda o Complexo de Israel e mantém relações com facções de outros estados, outros líderes se destacam, como Thiago da Silva Folly, o “TH”, que atua na Maré, e Bruno da Silva Loureiro, o “Coronel”, na Zona Oeste.

Terceiro Comando Puro (TCP)
Terceiro Comando Puro (TCP) - Foto: Rocha/Agência O Globo

A facção também é conhecida por utilizar simbologia religiosa, como a Estrela de Davi pintada em Parada de Lucas e por ter líderes evangélicos que usam a fé como ferramenta de influência comunitária.

Os membros do TCP se autoproclamam "soldados de Jesus" e se denominam Tropa de Aarão, em referência ao irmão mais velho de Moisés. Além disso, a frase "Jesus é dono do lugar" se tornou uma assinatura da facção para reforçar o domínio territorial.

Quem chega de trem a Parada de Lucas se depara com a bandeira de Israel logo na plataforma da estação, na placa que saúda: "Seja bem-vindo ao Complexo de Israel." O uso do símbolo reflete não apenas um aspecto religioso, mas também uma estratégia de controle social e territorial.

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Tags

Facções criminosas investigação criminal Operação policial prisão de criminosos segurança pública Terceiro Comando Puro

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