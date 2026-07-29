Corpo encontrado na Baía de Todos-os-Santos pode ser de pescador desaparecido

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Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 29 na Baía de Todos-os-Santos e pode ser do pescador Aridalvo Silva Fernandes, de 60 anos, que está desaparecido desde a última segunda-feira, 27. Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, o cadáver foi localizado na região entre a Ilha dos Frades e a Ponta de Nossa Senhora. A identidade da vítima, no entanto, ainda aguarda confirmação oficial por meio dos procedimentos periciais.

Aridalvo havia saído de casa, na Avenida Constelação, no bairro de Monte Serrat, por volta das 6h40 de segunda-feira para pescar na região da Pedra Furada. Horas depois, por volta das 9h50, outro pescador encontrou a embarcação à deriva nas proximidades da bóia da Ponta de Humaitá, sem o homem a bordo.

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Após o desaparecimento, a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) iniciou uma operação de Busca e Salvamento (SAR), mobilizando militares e embarcações para a região. As buscas também contaram com o apoio da comunidade náutica e de pescadores que atuam na Baía de Todos-os-Santos.

A Marinha do Brasil chegou a acionar o Plano de Auxílio Mútuo, protocolo utilizado para ampliar a área de buscas e integrar embarcações que pudessem auxiliar na localização do pescador.

Durante os últimos dias, familiares e amigos também participaram das buscas no mar, na esperança de encontrar Aridalvo.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte nem sobre os procedimentos adotados após a localização do corpo.

A última atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros informava que equipes do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) permaneceram, na terça-feira, 28, realizando buscas pelo pescador.

"As equipes utilizaram embarcações e realizaram varreduras por terra".

