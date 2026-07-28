Mulher é morta a facadas na Bahia; companheiro é preso em flagrante

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Uma mulher identificada com Maria de Jesus Castro, de 51 anos, foi morta a facadas, no sábado, 25, no povoado Setor do São Francisco, na zora rural de Teofilândia, no semiárido baiano.

O companheiro dela, um homem, de 34, e que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante suspeito de cometer o crime.

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De acordo com relatos, o casal vivia junto há cerca de um ano, em união estável. Eles se conheceram quando trabalhavam em uma fazenda.

Em depoimento à polícia, familiares de Maria revelaram que o homem nunca tinha a agredido na frente deles e que ela nunca havia relatado ter sofrido violência doméstica ou qualquer tipo de agressão ou ameaça.

Além disso, não foi localizado nenhum registro de ocorrência policial e/ ou medida protetiva em desfavor dele.

De acordo com o relato, na noite da sexta-feira, 24, o homem saiu de casa para consumir bebida alcoólica e só voltou na manhã do sábado. As informações dão conta de que, nos últimos meses, todas as vezes que bebia álcool, ele fazia uso de cocaína.

Investigações

A Polícia Civil apura se o crime foi praticado após Maria de Jesus solicitar que o companheiro deixasse o imóvel, após ele voltar bêbado e, supostamente, sob efeito de entorpecente.

O homem foi localizado no povoado Gravier e contido pelos moradores até a chegada da polícia. Segundo informações da Polícia Civil, quando foi preso, ele apresentava lesões causadas por agressões.

O suspeito foi encaminhado a uma unidade de saúde e, depois da alta médica, foi levado à Delegacia Territorial (DT/ Serrinha), onde foi autuado por feminicídio. Ele segue custodiado à disposição da Justiça.