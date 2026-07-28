Idoso é morto com golpes de capacete horas após se aposentar na Bahia

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Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 27, suspeito de matar um idoso de 65 anos no município de Barra, no oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Arnon Pereira de Matos. Ele foi agredido com um capacete e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

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Arnon havia acabado de se aposentar poucas horas antes de ser assassinado.

Prisão do suspeito

Após o crime, o suspeito, identificado como Gutemberg Pereira Gomes, tentou fugir, mas foi localizado e detido por policiais militares nas proximidades da cena do homicídio.

Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Barra, onde foi autuado em flagrante por homicídio. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia. A liberação ocorreu nesta terça-feira, 28, e o sepultamento está previsto para quarta-feira, 29.