Avô de filha de Elize Matsunaga aceita reencontro, mas impõe condição

O lançamento do filme Elize: Sombras de uma Mulher, da Netflix, voltou a colocar o caso Elize Matsunaga em evidência e reacendeu uma das principais dúvidas em torno da ex-detenta: ela poderá voltar a encontrar a filha?

A resposta, ao que tudo indica, depende apenas de Helena. Hoje com 16 anos, a adolescente vive com os avós paternos desde que a mãe foi presa pelo assassinato do empresário Marcos Matsunaga, em 2012, e nunca mais teve contato com Elize por determinação da Justiça.

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Reencontro depende da decisão da filha

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Ullisses Campbell, autor da biografia Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido, o avô paterno da adolescente, Mitsuo Matsunaga, afirmou que não pretende impedir um futuro reencontro entre mãe e filha.

No entanto, ele estabeleceu uma condição: a escolha deverá partir exclusivamente de Helena quando ela completar 18 anos.

"Quando ela tiver 18 anos, vai acessar a herança do pai e poderá ir para onde quiser. Se quiser continuar morando com a gente, mora. Se quiser ir para o Japão, para a Itália, para os Estados Unidos ou ver a mãe, ela vai", relatou Ullisses Campbell ao reproduzir a fala de Mitsuo.

Ainda segundo o jornalista, o avô acredita que a decisão deve ser tomada apenas quando a neta atingir a maioridade.

"Ela, com 18 anos, faz o que quiser da vida. É melhor esperar ela estar maior de idade do que adolescente ficar exigindo um posicionamento. Espera completar 18 anos", afirmou.

Mãe e filha não se veem desde 2012



Helena tinha pouco mais de um ano quando Elize Matsunaga foi presa pelo assassinato do marido. Após o crime, a guarda da criança foi concedida aos avós paternos, Mitsuo e Misako Matsunaga, que optaram por criá-la longe da exposição pública.

Além da guarda, a Justiça proibiu qualquer contato entre Elize e a filha. De acordo com Ullisses Campbell, o último encontro entre as duas ocorreu justamente antes da prisão da ex-detenta.

"Quando eles levam a criança, a Elize nunca mais a vê. Na verdade, a Elize vê pela última vez quando vai presa", revelou o jornalista.

Elize já falou sobre o desejo de rever a filha

Em 2021, durante a série documental Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, também produzida pela Netflix, Elize afirmou que espera que a filha conheça sua versão dos fatos no futuro, independentemente de onde esteja vivendo.

Enquanto isso, Helena segue morando com os avós paternos e mantém a rotina longe dos holofotes. Recentemente, a Justiça de São Paulo autorizou que a adolescente viajasse ao exterior durante as férias escolares, incluindo uma visita a Londres acompanhada por uma pedagoga e outra a Punta Cana, na República Dominicana, ao lado da avó paterna.