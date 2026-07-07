Netflix revela primeiros detalhes de filme sobre Elize Matsunaga

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A Netflix divulgou nesta terça-feira, 7, as primeiras imagens de Elize: Sombras de Uma Mulher, filme de ficção inspirado no caso de Elize Matsunaga.

As fotos apresentam Lorena Comparato e Henrique Kimura caracterizados como Elize e Marcos Matsunaga e antecipam detalhes da produção baseada em um dos crimes de maior repercussão da história recente do Brasil.

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Embora o streaming ainda não tenha anunciado a data de estreia, confirmou que o trailer oficial será lançado na próxima quarta-feira, 8.

Primeiras imagens revelam momentos centrais da história

Os registros divulgados mostram diferentes fases da narrativa, incluindo cenas do relacionamento entre Elize e Marcos Matsunaga, momentos da vida da protagonista antes do crime, além de sequências que retratam sua prisão e o processo judicial.

Ao apresentar as imagens, a Netflix resumiu a proposta do longa. "O que parecia um conto de fadas terminou em um crime que chocou o Brasil", escreveu a plataforma no post sobre a obra.

Lorena Comparato interpreta Elize Matsunaga, enquanto Henrique Kimura vive o empresário Marcos Matsunaga.

Confira as imagens:

1 de 4 Cena de Elize: Sombras de uma Mulher | Foto: Divulgação

2 de 4 Cena de Elize: Sombras de uma Mulher | Foto: Divulgação

3 de 4 Cena de Elize: Sombras de uma Mulher | Foto: Divulgação

4 de 4 Cena de Elize: Sombras de uma Mulher | Foto: Divulgação

Filme seguirá caminho diferente do documentário

Ao contrário de Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, documentário lançado pela Netflix em 2021, Elize: Sombras de Uma Mulher aposta em uma abordagem ficcional para reconstruir os acontecimentos.

Segundo a sinopse divulgada pela plataforma, o filme pretende ir além da cronologia do caso e explorar os conflitos emocionais, psicológicos e pessoais vividos pela protagonista ao longo da história.

O crime que marcou o Brasil

O caso aconteceu em maio de 2012 e ganhou enorme repercussão nacional. Elize Matsunaga foi condenada pela morte e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Matsunaga, herdeiro de uma das maiores empresas do setor alimentício brasileiro.

A repercussão do caso fez com que ele se tornasse tema de outras produções audiovisuais nos últimos anos.

Caso já inspirou outras produções

Além do documentário Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, lançado pela Netflix em 2021, a história também apareceu na série Tremembé, do Prime Video, lançada em 2025.

Na produção documental, Elize explica os motivos que, segundo seu relato, levaram ao crime, que ganhou notoriedade em todo o país pela forma como o corpo do empresário foi encontrado.

Já em Tremembé, a atriz Carol Garcia interpreta Elize em uma trama que retrata a convivência entre detentos famosos na penitenciária localizada no interior de São Paulo.