NOVIDADE PARA 2026
Filme da Netflix com Wagner Moura ideal para fãs de ficção científica
Suspense estrelado por Wagner Moura e Greta Lee aposta em um mistério inquietante
A Netflix prepara a estreia de A Última Casa, novo suspense de ficção científica estrelado por Wagner Moura e Greta Lee.
Dirigido por Louis Leterrier, o longa será lançado em 7 de agosto e aposta em uma trama de sobrevivência cercada por um mistério que promete prender a atenção do público do início ao fim.
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Além da dupla protagonista, o filme reúne um elenco formado por Gabriel Chung, Emma Ho, Kingsley Ben-Adir, Noah Alexander Sosnowski e Riley Chung.
Mistério transforma a rotina de uma família
A história acompanha uma família de quatro pessoas que acorda e descobre estar completamente isolada do mundo. Sem conseguir deixar a própria casa, eles percebem que uma barreira invisível e impenetrável impede qualquer tentativa de fuga.
Com a passagem do tempo, alimentos e outros recursos começam a acabar, obrigando todos a investigar a origem da força desconhecida que os mantém presos. A busca por respostas se torna uma corrida contra o tempo enquanto a tensão aumenta dentro da residência.
O longa tem duração de 1h50min.
Wagner Moura vive o patriarca da família
No filme, Wagner Moura interpreta Jason, pai da família e responsável por manter todos unidos diante da situação extrema.
Durante entrevista à Netflix, o ator descreveu o personagem. "Jason é pai, mas também é um protetor feroz de sua esposa e filhos. Ele sabe que precisa manter essa sensação de calma e estabilidade quando tudo está dando errado. Ele também precisa olhar para si mesmo e descobrir como vai ajudar sua família a superar isso."
O ator também revelou que a premissa foi o principal motivo para aceitar o projeto. "Fiquei muito intrigado com a ideia do que significaria acordar um dia e estar fisicamente trancado em casa - sem nem mesmo entender o porquê. Penso em como minha própria família reagiria e lidaria com algo assim. Conectei-me profundamente com a tensão do filme e com o personagem por causa disso", disse o ator.
Greta Lee explica a força de sua personagem
Greta Lee interpreta Ann, esposa de Jason e uma das figuras centrais da história. Para a atriz, a personagem representa a resistência emocional da família diante do isolamento.
"Ann é uma rocha. Tenho muita sorte de ter tido a oportunidade de me inspirar em todas as mulheres da minha vida que são a base de suas respectivas famílias. Ela possui uma força altruísta e inabalável, implacável mesmo nos momentos mais difíceis", afirma.
"Ela é a personificação da força histérica, o fenômeno em que uma pessoa normal, neste caso, uma mãe comum, pode desencadear uma onda extraordinária de força física e emocional sob extremo estresse ou perigo. E tudo em nome do amor", completa a atriz.
A atriz também contou o que mais despertou seu interesse pelo projeto. “Quando criança, meus filmes e séries favoritos eram histórias de sobrevivência com uma reviravolta. Então, me senti imediatamente atraída por essa história. Adoro as questões que o filme levanta sobre o nosso mundo e como escolhemos viver nele. E fiquei animada com a possibilidade de abordar essas questões de uma forma nova e divertida.”
Diretor reúne sucessos de ação e aventura
A direção de A Última Casa é assinada por Louis Leterrier, cineasta conhecido por comandar produções de grande alcance como Truque de Mestre, Carga Explosiva, Velozes & Furiosos 10, O Incrível Hulk e Fúria de Titãs.
O trailer oficial do longa já foi divulgado pela Netflix.
Quais serão os próximos projetos de Wagner Moura?
Depois de A Última Casa, Wagner Moura já tem diversos trabalhos confirmados para os próximos anos. Entre eles estão:
- Filme de guerra dirigido por Steven Soderbergh;
- Flesh of the Gods, filme de vampiro com Kristen Stewart;
- The Last Day, drama inspirado no livro Mrs Dalloway, de Virginia Woolf;
- Angicos, cinebiografia centrada no educador brasileiro Paulo Freire;
- Last Night at the Lobster, comédia dramática na qual também atuará como diretor.