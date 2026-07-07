Filme da Netflix com Wagner Moura ideal para fãs de ficção científica

A Netflix prepara a estreia de A Última Casa, novo suspense de ficção científica estrelado por Wagner Moura e Greta Lee.



Dirigido por Louis Leterrier, o longa será lançado em 7 de agosto e aposta em uma trama de sobrevivência cercada por um mistério que promete prender a atenção do público do início ao fim.

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Além da dupla protagonista, o filme reúne um elenco formado por Gabriel Chung, Emma Ho, Kingsley Ben-Adir, Noah Alexander Sosnowski e Riley Chung.



Mistério transforma a rotina de uma família

A história acompanha uma família de quatro pessoas que acorda e descobre estar completamente isolada do mundo. Sem conseguir deixar a própria casa, eles percebem que uma barreira invisível e impenetrável impede qualquer tentativa de fuga.

Com a passagem do tempo, alimentos e outros recursos começam a acabar, obrigando todos a investigar a origem da força desconhecida que os mantém presos. A busca por respostas se torna uma corrida contra o tempo enquanto a tensão aumenta dentro da residência.

O longa tem duração de 1h50min.

Wagner Moura vive o patriarca da família

No filme, Wagner Moura interpreta Jason, pai da família e responsável por manter todos unidos diante da situação extrema.

Durante entrevista à Netflix, o ator descreveu o personagem. "Jason é pai, mas também é um protetor feroz de sua esposa e filhos. Ele sabe que precisa manter essa sensação de calma e estabilidade quando tudo está dando errado. Ele também precisa olhar para si mesmo e descobrir como vai ajudar sua família a superar isso."

O ator também revelou que a premissa foi o principal motivo para aceitar o projeto. "Fiquei muito intrigado com a ideia do que significaria acordar um dia e estar fisicamente trancado em casa - sem nem mesmo entender o porquê. Penso em como minha própria família reagiria e lidaria com algo assim. Conectei-me profundamente com a tensão do filme e com o personagem por causa disso", disse o ator.

Greta Lee explica a força de sua personagem

Greta Lee interpreta Ann, esposa de Jason e uma das figuras centrais da história. Para a atriz, a personagem representa a resistência emocional da família diante do isolamento.

"Ann é uma rocha. Tenho muita sorte de ter tido a oportunidade de me inspirar em todas as mulheres da minha vida que são a base de suas respectivas famílias. Ela possui uma força altruísta e inabalável, implacável mesmo nos momentos mais difíceis", afirma.

"Ela é a personificação da força histérica, o fenômeno em que uma pessoa normal, neste caso, uma mãe comum, pode desencadear uma onda extraordinária de força física e emocional sob extremo estresse ou perigo. E tudo em nome do amor", completa a atriz.

A atriz também contou o que mais despertou seu interesse pelo projeto. “Quando criança, meus filmes e séries favoritos eram histórias de sobrevivência com uma reviravolta. Então, me senti imediatamente atraída por essa história. Adoro as questões que o filme levanta sobre o nosso mundo e como escolhemos viver nele. E fiquei animada com a possibilidade de abordar essas questões de uma forma nova e divertida.”

Diretor reúne sucessos de ação e aventura

A direção de A Última Casa é assinada por Louis Leterrier, cineasta conhecido por comandar produções de grande alcance como Truque de Mestre, Carga Explosiva, Velozes & Furiosos 10, O Incrível Hulk e Fúria de Titãs.

O trailer oficial do longa já foi divulgado pela Netflix.

Quais serão os próximos projetos de Wagner Moura?

Depois de A Última Casa, Wagner Moura já tem diversos trabalhos confirmados para os próximos anos. Entre eles estão: